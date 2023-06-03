Стало известно, во сколько начнут свои матчи Хачанов, Касаткина и другие россияне 4 июня

Стало известно, в какое время российские теннисисты сыграют на «Ролан Гаррос» — 2023 завтра, 4 июня. В этот день состоятся восемь поединков у мужчин и женщин (по четыре), россияне проведут четыре матча.
Теннис. «Ролан Гаррос» — 2023. Расписание на 4 июня. Матчи с участием россиян. Примерное время начала:
Карен Хачанов (Россия, 11) – Лоренцо Сонего (Италия) – начало в 12:00 мск;
Анастасия Павлюченкова (Россия) – Элисе Мертенс (Бельгия, 28) – начало в 12:00 мск;
Элина Аванесян (Россия, LL) – Каролина Мухова (Чехия) – начало не ранее 14:00 мск;
Элина Свитолина (Украина) – Дарья Касаткина (Россия, 9) — начало не ранее 15:30 мск.
Открытый чемпионат Франции — 2023 продлится до 11 июня. У женщин действующей чемпионкой является Ига Свёнтек, у мужчин чемпион — Рафаэль Надаль.
- 3 июня 2023
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