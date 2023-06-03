В «Ролан Гаррос» объяснили, почему к Соболенко не пустили журналистов

Организаторы «Ролан Гаррос» рассказали, почему на пресс-конференцию второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко не пустили журналистов. По их словам, это было сделано для того, чтобы уберечь спортсменку. При этом они отказались отвечать, по какому принципу отбирался закрытый круг журналистов, которых пустили в зал.

«Мы её оберегли», — цитирует представителя «Ролан Гаррос» ESPN.

«На пресс-конференции Соболенко присутствовали только те журналисты, которые были отобраны Федерацией тенниса Франции (FFT). Согласовывался ли подбор журналистов с теннисисткой? Нам больше нечего сказать по этому поводу», — приводит слова организаторов турнира Sport.pl.

Напомним, Соболенко отказалась от проведения полноценной пресс-конференции после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2023. Позже спортсменка сообщила, что не чувствовала себя в безопасности во время общения с журналистами и решила обезопасить себя, проведя закрытую пресс-конференцию.