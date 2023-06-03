В «Ролан Гаррос» ответили, продолжит ли Соболенко проводить закрытые пресс-конференции
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Организаторы «Ролан Гаррос» сообщили, при каких условиях возобновятся полноценные пресс-конференции второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.
«Пресс-конференции Соболенко состоятся тогда, когда этого захочет сама теннисистка», — приводит слова организаторов «Ролан Гаррос» Sport.pl.
Напомним, Соболенко отказалась от проведения полноценной пресс-конференции после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2023. Позже спортсменка сообщила, что не чувствовала себя в безопасности во время общения с журналистами и решила обезопасить себя, проведя закрытую пресс-конференцию.
В 1/8 финала нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Франции Соболенко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
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