В «Ролан Гаррос» ответили, продолжит ли Соболенко проводить закрытые пресс-конференции

Организаторы «Ролан Гаррос» сообщили, при каких условиях возобновятся полноценные пресс-конференции второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко.

«Пресс-конференции Соболенко состоятся тогда, когда этого захочет сама теннисистка», — приводит слова организаторов «Ролан Гаррос» Sport.pl.

Напомним, Соболенко отказалась от проведения полноценной пресс-конференции после выхода в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции — 2023. Позже спортсменка сообщила, что не чувствовала себя в безопасности во время общения с журналистами и решила обезопасить себя, проведя закрытую пресс-конференцию.

В 1/8 финала нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Франции Соболенко сыграет с американкой Слоан Стивенс.