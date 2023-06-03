Кори Гауфф — о Мирре Андреевой: надеюсь, вы ещё увидите много матчей между нами

Американская теннисистка, шестая ракетка мира Кори Гауфф прокомментировала свою победу в матче третьего круга «Ролан Гаррос» над 16-летней россиянкой Миррой Андреевой. Их встреча завершилась со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1.

«Мирра очень молодая, и у неё впереди огромное будущее. Надеюсь, вы ещё увидите много матчей между нами. Не знала, будет ли сегодня публика меня поддерживать. Обычно поддерживает, но знаю, что у Мирры тоже много фанатов. Тронута тем, что поддержка была 50 на 50, это сделало матч ещё более приятным», — сказала Гауфф в послематчевом интервью на корте.

В четвёртом круге Кори Гауфф, в 2022 году игравшая в финале Открытого чемпионата Франции, встретится с победительницей матча представительницы Словакии Анны Шмидловой и американской теннисистки Кейлы Дей.