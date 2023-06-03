Этчеверри не пустил Чорича в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» Этчеверри нанёс поражение 15-му сеяному хорвату Борне Чоричу со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.
Этчеверри четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов. Чорич выполнил четыре эйса, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
Этчеверри во второй раз играет на «Ролан Гаррос». В 2022 году он не сумел преодолеть барьер первого круга. Для Чорича это восьмой Открытый чемпионат Франции, но он ни разу не выходил в 1/8 финала, хотя до третьего круга добрался уже в пятый раз.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Этчеверри сыграет с 27-м сеяным японцем Йосихито Нисиокой.
- 3 июня 2023
-
17:57
-
17:51
-
17:30
-
17:27
-
17:23
-
17:14
-
17:11
-
17:06
-
16:50
-
16:39
-
16:32
-
16:31
-
16:22
-
16:13
-
16:10
-
16:01
-
15:43
-
15:23
-
15:20
-
15:01
-
14:48
-
14:45
-
14:33
-
13:53
-
13:41
-
13:41
-
13:27
-
13:20
-
13:09
-
12:56
-
12:42
-
12:34
-
12:24
-
12:11
-
11:48