Этчеверри не пустил Чорича в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» Этчеверри нанёс поражение 15-му сеяному хорвату Борне Чоричу со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.

Этчеверри четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов. Чорич выполнил четыре эйса, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

Этчеверри во второй раз играет на «Ролан Гаррос». В 2022 году он не сумел преодолеть барьер первого круга. Для Чорича это восьмой Открытый чемпионат Франции, но он ни разу не выходил в 1/8 финала, хотя до третьего круга добрался уже в пятый раз.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Этчеверри сыграет с 27-м сеяным японцем Йосихито Нисиокой.