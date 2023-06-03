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Этчеверри не пустил Чорича в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Этчеверри не пустил Чорича в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» Этчеверри нанёс поражение 15-му сеяному хорвату Борне Чоричу со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:2. Встреча продолжалась 3 часа 1 минуту.

Этчеверри четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 17 брейк-пойнтов. Чорич выполнил четыре эйса, четыре раза ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

Этчеверри во второй раз играет на «Ролан Гаррос». В 2022 году он не сумел преодолеть барьер первого круга. Для Чорича это восьмой Открытый чемпионат Франции, но он ни разу не выходил в 1/8 финала, хотя до третьего круга добрался уже в пятый раз.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Этчеверри сыграет с 27-м сеяным японцем Йосихито Нисиокой.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 14:05 МСК
Борна Чорич
16
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 5 2    
6 		7 7 6    
             
Томас Мартин Этчеверри
49
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
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