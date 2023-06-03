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Елена Веснина высказалась о вылете Мирры Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос»

Елена Веснина высказалась о вылете Мирры Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева
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Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала вылет россиянки Мирры Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Мирра показала невероятный теннис на этой неделе. Это её первый турнир «Большого шлема» — она прошла квалификацию и дошла до третьего круга. На Центральном корте играла с очень опытным игроком первой десятки.

Девушки показали теннис очень высокого уровня: даже несмотря на то что Мирре 16 лет, а Кори Гауфф — 20. Было приятно смотреть за розыгрышами. Мирре не хватило опыта и силёнок. Гауфф мощная теннисистка, и уровень у неё достаточно высокий — в нужный момент она прибавила.

Мирра получила невероятный опыт на «Ролан Гаррос», который она использует в последующих турнирах», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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