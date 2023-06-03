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Хольгер Руне рассказал, сможет ли выиграть «Ролан Гаррос» — 2023

Хольгер Руне рассказал, сможет ли выиграть «Ролан Гаррос» — 2023
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Датский теннисист Хольгер Руне ответил на вопрос о том, сможет ли выиграть «Ролан Гаррос» — 2023.

Шестая ракетка мира 20-летний Руне во второй раз играет на Открытом чемпионате Франции. В 2022 году он уступил в четвертьфинале норвежцу Касперу Рууду со счётом 1:6, 6:4, 6:7, 3:6. Сейчас Руне уже в 1/8 финала.

«Это большой вопрос. Что ж, время покажет. Посмотрим. Конечно, верю, что могу. Но, опять же, я должен показать свой лучший теннис, быть в наилучшем настроении, чтобы сделать это, и я должен играть от матча к матчу.

К счастью, я пока не растратил слишком много энергии во время турнира. Думаю, что могу играть лучше, и это хорошо. Я в четвёртом раунде и могу улучшить свою игру. Но очевидно, что с этого момента матчи будут становиться всё труднее и труднее, поэтому мне тоже нужно активизироваться.

Посмотрим. Я верю, но нужно не только верить, но и сделать это, так что время покажет», — сказал Руне на пресс-конференции.

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