Гауфф — о Мирре Андреевой: возраст имеет значение, но на корте мы об этом не задумываемся
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Шестая ракетка мира из США Кори Гауфф прокомментировала победу над 16-летней россиянкой Миррой Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос», а также рассказала, что бы она хотела посоветовать юной сопернице.
«Возможно, сказался опыт, не знаю. Несмотря на то что я проиграла первую партию, ощущение было, что выиграла. Возраст имеет значение, но на корте мы об этом не задумываемся. На турнирах «Большого шлема» лучше фокусироваться на настоящем.
С ней всё будет в порядке. Я никогда не чувствовала давления за результат, вокруг меня собрана великолепная команда. Такой совет я бы дала Мирре. Другой совет ей – делай это только ради себя», — сказала американская теннисистка на послематчевой пресс-конференции.
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