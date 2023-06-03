Видеообзор поражения Мирры Андреевой в третьем круге «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 3 июня, российская теннисистка, 16-летняя Мирра Андреева проиграла в матче третьего круга «Ролан Гаррос», в котором спортсменка боролась за выход в 1/8 финала турнира с шестой ракеткой мира из США Кори Гауфф. Сумев навязать борьбу в первом сете, россиянка отдала второй и третий: 7:6, 1:6, 1:6.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Мирры Андреевой и Кори Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос».
Данное видео доступно на Youtube-канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport Tennis.
Для Мирры Андреевой Открытый чемпионат Франции стал первым турниром «Большого шлема» в карьере. Спортсменка для попадания в основную сетку «Ролан Гаррос» прошла квалификационный раунд.
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