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Серундоло одолел Фритца и впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Серундоло одолел Фритца и впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» 23-й сеяный Серундоло нанёс поражение девятой ракетке турнира американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.

Серундоло один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 21 брейк-пойнта. Фритц выполнил девять эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.

Серундоло в третий раз играет в основной сетке «Ролан Гаррос», раньше он не мог преодолеть рубеж первого круга. Для Фритца это седьмой Открытый чемпионат Франции, до третьего круга он дошёл во второй раз.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Серундоло сыграет с шестым сеяным датчанином Хольгером Руне.

Ролан Гаррос (м). 3-й круг
03 июня 2023, суббота. 17:30 МСК
Франсиско Серундоло
23
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 7  
6 		3 4 5  
             
Тейлор Фритц
8
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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