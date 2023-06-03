Серундоло одолел Фритца и впервые в карьере вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» 23-й сеяный Серундоло нанёс поражение девятой ракетке турнира американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 50 минут.
Серундоло один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 6 из 21 брейк-пойнта. Фритц выполнил девять эйсов, четыре раза ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта.
Серундоло в третий раз играет в основной сетке «Ролан Гаррос», раньше он не мог преодолеть рубеж первого круга. Для Фритца это седьмой Открытый чемпионат Франции, до третьего круга он дошёл во второй раз.
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Серундоло сыграет с шестым сеяным датчанином Хольгером Руне.
- 3 июня 2023
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