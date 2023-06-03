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Мирра Андреева дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева дебютирует в топ-100 рейтинга WTA после «Ролан Гаррос»
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16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, дошедшая на «Ролан Гаррос» до третьего круга, в котором она проиграла шестой ракетке мира из США Кори Гауфф, впервые в карьере поднимется в топ-100 рейтинга WTA.

После поражения на «Ролан Гаррос» россиянка шла 98-й в лайф-рейтинге, но её потенциально могли обогнать ещё три теннисистки. Однако вечером 3 июня свой матч третьего круга Открытого чемпионата Франции проиграла американка Кейла Дей, 138-я ракетка мира, поэтому после «Ролан Гаррос» Мирра Андреева гарантированно останется в топ-100. Обогнать её за счёт удачных выступлений в Париже могут только россиянка Анастасия Павлюченкова и украинка Элина Свитолина.

Пока наивысшим местом в рейтинге WTA в карьере 16-летней россиянки является 143-я строчка, которую Мирра Андреева заняла 29 мая 2023 года.

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