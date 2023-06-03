«Я поступила очень плохо». Мирра Андреева — о неспортивном поведении в матче с Гауфф

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, ощущает ли она давление во время матчей, а также прокомментировала своё неспортивное поведение в третьем круге «Ролан Гаррос»: проиграв розыгрыш теннисистка запустила мяч в сторону трибун, за что получила предупреждение от судьи.
«Неспортивное поведение? Да, сразу подумала, что это был очень глупый поступок, совершенно необязательный. Явно не лучшее, что я могла сделать. Я поступила очень плохо. У меня были мысли о дисквалификации, но мне вынесли только предупреждение.
Внутри да, было чувство, что мне нечего терять. Я выходила просто играть, а выиграв первую партию, поняла, что могу выиграть и матч. Вначале я просто играла и не думала о победе или поражении. Просто играла, как есть. А после первой партии поняла, что действительно могу выиграть матч. И стала нервничать из-за того, чтобы не упустить такую возможность. Это была моя ошибка, надо было продолжать просто играть, и всё», — сказала спортсменка в послематчевой пресс-конференции.
- 3 июня 2023
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