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Стала известна сетка юниорского «Ролан Гаррос», в ней чемпионка Australian Open Корнеева

Завтра, 4 июня, начинается юниорский Открытый чемпионат Франции. В соревнованиях девушек выступят пять российских теннисисток. Среди них победительница юниорского Australian Open 2023 Алина Корнеева.

Напомним, в январе в решающем матче Открытого чемпионата Австралии Корнеева нанесла поражение Мирре Андреевой со счётом 6:7, 6:4, 7:5.

Андреева через квалификацию пробилась в основную сетку взрослого «Ролан Гаррос». где дошла до третьего круга соревнований.

«Ролан Гаррос». Пары первого круга с участием российских теннисисток

Алевтина Ибрагимова — Лили Тейлор (Австралия)

Влада Минчева — Ярослава Барташевич (Франция)

Анастасия Гурьева — Сара Илиев: (Франция)

Алина Корнеева — Элла Зайдель (Германия)

Алиса Октябрёва — Ая Эль-Ауни (Марокко)