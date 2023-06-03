Стала известна сетка юниорского «Ролан Гаррос», в ней чемпионка Australian Open Корнеева
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Завтра, 4 июня, начинается юниорский Открытый чемпионат Франции. В соревнованиях девушек выступят пять российских теннисисток. Среди них победительница юниорского Australian Open 2023 Алина Корнеева.
Напомним, в январе в решающем матче Открытого чемпионата Австралии Корнеева нанесла поражение Мирре Андреевой со счётом 6:7, 6:4, 7:5.
Андреева через квалификацию пробилась в основную сетку взрослого «Ролан Гаррос». где дошла до третьего круга соревнований.
«Ролан Гаррос». Пары первого круга с участием российских теннисисток
Алевтина Ибрагимова — Лили Тейлор (Австралия)
Влада Минчева — Ярослава Барташевич (Франция)
Анастасия Гурьева — Сара Илиев: (Франция)
Алина Корнеева — Элла Зайдель (Германия)
Алиса Октябрёва — Ая Эль-Ауни (Марокко)
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