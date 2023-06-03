Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка юниорского «Ролан Гаррос», в ней чемпионка Australian Open Корнеева

Стала известна сетка юниорского «Ролан Гаррос», в ней чемпионка Australian Open Корнеева
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 4 июня, начинается юниорский Открытый чемпионат Франции. В соревнованиях девушек выступят пять российских теннисисток. Среди них победительница юниорского Australian Open 2023 Алина Корнеева.

Напомним, в январе в решающем матче Открытого чемпионата Австралии Корнеева нанесла поражение Мирре Андреевой со счётом 6:7, 6:4, 7:5.

Андреева через квалификацию пробилась в основную сетку взрослого «Ролан Гаррос». где дошла до третьего круга соревнований.

«Ролан Гаррос». Пары первого круга с участием российских теннисисток

Алевтина Ибрагимова — Лили Тейлор (Австралия)

Влада Минчева — Ярослава Барташевич (Франция)

Анастасия Гурьева — Сара Илиев: (Франция)

Алина Корнеева — Элла Зайдель (Германия)

Алиса Октябрёва — Ая Эль-Ауни (Марокко)

Материалы по теме
15-летние россиянки покорили Австралию! Марафонскую битву в финале выиграла Алина Корнеева
Видео
15-летние россиянки покорили Австралию! Марафонскую битву в финале выиграла Алина Корнеева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023