Дёмин и Панарин начинают борьбу за титул юниорского «Ролан Гаррос»

Завтра, 4 июня, начинается юниорский Открытый чемпионат Франции. В соревнованиях юношей выступят двое российских теннисистов. Ярослав Дёмин посеян под седьмым номером и в матче первого круга встретится со швейцарцем Патриком Шоном, начавшим соревнования с квалификации. Первым соперником Данила Панарина стал пятый сеяный Илиян Радулов из Болгарии.
Под первым номером на юниорском Открытом чемпионате Франции посеян мексиканец Родриго Пачеко Мендес. Он начнёт турнир матчем с американцем Дарвином Бланшем. Второй номер посева у бельгийца Александера Блокса, его первым соперником стал американец Кайл Канг.
«Ролан Гаррос». Пары первого круга с участием российских теннисистов
Ярослав Дёмин (Россия, 7) – Патрик Шон (Швейцария, Q)
Данил Панарин (Россия) — Илиян Радулов (Болгария, 5)
- 3 июня 2023
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