Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дёмин и Панарин начинают борьбу за титул юниорского «Ролан Гаррос»

Дёмин и Панарин начинают борьбу за титул юниорского «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 4 июня, начинается юниорский Открытый чемпионат Франции. В соревнованиях юношей выступят двое российских теннисистов. Ярослав Дёмин посеян под седьмым номером и в матче первого круга встретится со швейцарцем Патриком Шоном, начавшим соревнования с квалификации. Первым соперником Данила Панарина стал пятый сеяный Илиян Радулов из Болгарии.

Под первым номером на юниорском Открытом чемпионате Франции посеян мексиканец Родриго Пачеко Мендес. Он начнёт турнир матчем с американцем Дарвином Бланшем. Второй номер посева у бельгийца Александера Блокса, его первым соперником стал американец Кайл Канг.

«Ролан Гаррос». Пары первого круга с участием российских теннисистов

Ярослав Дёмин (Россия, 7) – Патрик Шон (Швейцария, Q)

Данил Панарин (Россия) — Илиян Радулов (Болгария, 5)

Материалы по теме
Хачанов — лучший среди наших мужчин на третьем ТБШ подряд! Итоги дня «Ролан Гаррос»
Хачанов — лучший среди наших мужчин на третьем ТБШ подряд! Итоги дня «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023