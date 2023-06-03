Дёмин и Панарин начинают борьбу за титул юниорского «Ролан Гаррос»

Завтра, 4 июня, начинается юниорский Открытый чемпионат Франции. В соревнованиях юношей выступят двое российских теннисистов. Ярослав Дёмин посеян под седьмым номером и в матче первого круга встретится со швейцарцем Патриком Шоном, начавшим соревнования с квалификации. Первым соперником Данила Панарина стал пятый сеяный Илиян Радулов из Болгарии.

Под первым номером на юниорском Открытом чемпионате Франции посеян мексиканец Родриго Пачеко Мендес. Он начнёт турнир матчем с американцем Дарвином Бланшем. Второй номер посева у бельгийца Александера Блокса, его первым соперником стал американец Кайл Канг.

«Ролан Гаррос». Пары первого круга с участием российских теннисистов

Ярослав Дёмин (Россия, 7) – Патрик Шон (Швейцария, Q)

Данил Панарин (Россия) — Илиян Радулов (Болгария, 5)