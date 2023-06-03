Свёнтек — о разгромных победах с «баранками»: не хочу говорить о «пекарне»

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, прокомментировала свои разгромные победы на «Ролан Гаррос», а также рассказала, почему такие матчи не ослабляют её концентрацию на турнире.

«Я всегда стараюсь быть начеку, потому что нельзя лениться после побед в таких матчах. Выигрывать такие матчи всегда непросто. С другой стороны, иногда ты запоминаешь только счёт, и я всегда хочу быть готовой к любой ситуации. На мой взгляд, для меня это не проблема, потому что у меня было много таких матчей. Но я стараюсь извлекать из них как можно больше позитивного: уверенность, ощущение, что могу играть в свой теннис. Но ещё я стараюсь отвлечься от всего остального, от ожиданий и играть новый матч с чистого листа.

«Пекарня с баранками»? Не хочу об этом говорить, потому что понимаю, почему люди так делают: это весело, теннис – это развлечение и всё такое. Но как игрок я хочу с уважением относиться к соперницам. И вы не видите того, что происходит за кулисами. Иногда нелегко играть такие матчи, и иногда это нелегко и для соперниц. Не хочу говорить о «пекарне». Об этом могут писать в «Твиттере», но я сосредоточусь на теннисе», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.