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Франсиско Серундоло: не чувствую, что принадлежу к топ-10

Франсиско Серундоло: не чувствую, что принадлежу к топ-10
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23-я ракетка мира аргентинский теннисист Франсиско Серундоло, который за последние шесть недель обыграл трёх игроков из топ-10, рассказал, что не ощущает, что играет на их уровне.

Серундоло вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», одолев девятую ракетку турнира американца Тейлора Фритца со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

«Нет, я не чувствую, что принадлежу к топ-10, потому что даже не вхож в топ-20. Думаю, на следующей неделе я попаду в топ-20 или, возможно, буду близок к этому. Но я работаю над тем, чтобы выйти на этот уровень, и думаю, что близок, но я должен продолжать идти вперёд, продолжать побеждать и совершенствоваться. Надеюсь, однажды смогу попасть в топ-10.

Я играл действительно хорошо. За последний месяц победил многих игроков, входящих в топ-10, топ-20. Да, мой уровень, конечно, улучшается, но я не принадлежу к числу парней из топ-10. Рад, что мне удаётся обыгрывать их», — сказал Серундоло на пресс-конференции.

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