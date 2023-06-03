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Гауфф и Пегула вышли в третий круг парного разряда «РГ», разгромив Азаренко и Хаддад-Майю

Гауфф и Пегула вышли в третий круг парного разряда «РГ», разгромив Азаренко и Хаддад-Майю
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Американский дуэт Кори Гауфф и Джессики Пегулы вышел в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос». В матче второго круга теннисистки разгромили пару белорусской спортсменки Виктории Азаренко и представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи в двух сетах со счётом 6:3, 6:1.

Теннисистки провели на корте ровно 1 час. За это время американские теннисистки выполнили два эйса, реализовали три брейк-пойнта из шести и допустили две двойные ошибки. На счету Азаренко и Хаддад-Майи одна двойная ошибка: спортсменки не выполняли эйсы и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.

В третьем круге Гауфф и Пегула сыграют с парой в составе украинки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе. Ранее теннисистки играли лично только один раз: победа оставалась за американками.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 2-й круг
03 июня 2023, суббота. 21:10 МСК
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
В. Азаренко Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
К. Гауфф Д. Пегула
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