Гауфф и Пегула вышли в третий круг парного разряда «РГ», разгромив Азаренко и Хаддад-Майю

Американский дуэт Кори Гауфф и Джессики Пегулы вышел в третий круг парного разряда «Ролан Гаррос». В матче второго круга теннисистки разгромили пару белорусской спортсменки Виктории Азаренко и представительницы Бразилии Беатрис Хаддад-Майи в двух сетах со счётом 6:3, 6:1.
Теннисистки провели на корте ровно 1 час. За это время американские теннисистки выполнили два эйса, реализовали три брейк-пойнта из шести и допустили две двойные ошибки. На счету Азаренко и Хаддад-Майи одна двойная ошибка: спортсменки не выполняли эйсы и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из двух.
В третьем круге Гауфф и Пегула сыграют с парой в составе украинки Марты Костюк и румынки Елены-Габриэлы Русе. Ранее теннисистки играли лично только один раз: победа оставалась за американками.
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