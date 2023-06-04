Пресс-конференцию Иги Свёнтек прервали после вопроса про Арину Соболенко

Пресс-конференция первой ракетки мира, польской теннисистки Иги Свёнтек была прервана после вопроса про белоруску Арину Соболенко, вторую в рейтинге WTA. Польские журналисты решили узнать об отношении соотечественницы к отказу её главной соперницы от интервью в формате пресс-конференций на «Ролан Гаррос».

«Я слышала, что она не участвовала в пресс-конференции, но до конца не знаю, в чём была причина. Думаю, ей было неудобно...», — начала отвечать Свёнтек. Затем её перебил модератор, после чего теннисистка хотела продолжить развивать свою мысль. Однако организаторы пресс-конференции её прервали: «Хорошо, хорошо. Извините, спасибо», — после чего спортсменка завершила общение с журналистами.

Польское издание Sport.pl получило официальный комментарий от WTA об этой ситуации: «Извините за недоразумение, но нам не хватило знания польского языка, и мы завершили пресс-конференцию из-за нехватки времени».