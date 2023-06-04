Зверев обыграл Тиафо в третьем круге «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо в третьем круге «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 3 часа 45 минут. За это время Зверев сделал 13 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 5 из 14 брейк-пойнтов. На счету Тиафо три эйса, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Зверев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда