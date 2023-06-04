«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 3 июня

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 3 июня, прошёл седьмой игровой день «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде. Были сыграны восемь матчей третьего круга соревнований.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня на Открытом чемпионате Франции в мужской сетке соревнований.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Результаты седьмого игрового дня

Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Чжан Чжичжэнь (Китай) – 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.

Йосихито Нисиока (Япония) – Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) – 3:6, 7:6, 2:6, 6:4, 6:0.

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия, 16) – 6:3, 7:6, 6:2.

Хольгер Руне (Дания, 6) – Генаро Альберто Оливьери (Аргентина, Q) – 6:4, 6:1, 6:3

Николас Харри (Чили) – Маркос Гирон (США) – 6:2, 6:3, 6:7, 6:3.

Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) – Тейлор Фритц (США, 8) – 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.

Григор Димитров (Болгария, 29) — Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:4, 6:3, 6:1.

Александр Зверев (Германия, 27) – Фрэнсис Тиафо (США, 12) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5).