«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 3 июня

В субботу, 3 июня, прошёл седьмой игровой день «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде. Были сыграны восемь матчей третьего круга соревнований.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами седьмого игрового дня на Открытом чемпионате Франции в мужской сетке соревнований.
«Ролан Гаррос». Мужчины. Результаты седьмого игрового дня
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Чжан Чжичжэнь (Китай) – 4:6, 6:4, 6:1, 6:4.
Йосихито Нисиока (Япония) – Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) – 3:6, 7:6, 2:6, 6:4, 6:0.
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Борна Чорич (Хорватия, 16) – 6:3, 7:6, 6:2.
Хольгер Руне (Дания, 6) – Генаро Альберто Оливьери (Аргентина, Q) – 6:4, 6:1, 6:3
Николас Харри (Чили) – Маркос Гирон (США) – 6:2, 6:3, 6:7, 6:3.
Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) – Тейлор Фритц (США, 8) – 3:6, 6:3, 6:4, 7:5.
Григор Димитров (Болгария, 29) — Даниэль Альтмайер (Германия) – 6:4, 6:3, 6:1.
Александр Зверев (Германия, 27) – Фрэнсис Тиафо (США, 12) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5).
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