Стали известны пары 1/8 финала «Ролан Гаррос» у мужчин

Завершились все матчи третьего круга Открытого чемпионата Франции в мужском одиночном разряде. Стали известны все пары 1/8 финала. До этой стадии соревнований добрался только один российский теннисист Карен Хачанов, который за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.
«Ролан Гаррос». Пары 1/8 финала. Мужчины
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Лоренцо Музетти (Италия, 17)
Себастьян Офнер (Австрия, Q) — Стефанос Циципас (Греция, 5)
Новак Джокович (Сербия, 3) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу)
Карен Хачанов (Россия, 11) — Лоренцо Сонего (Италия)
Хольгер Руне (Дания, 6) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 23)
Николас Харри (Чили) — Каспер Рууд (Норвегия, 4)
Григор Димитров (Болгария, 29) — Александр Зверев (Германия, 27)
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Йосихито Нисиока (Япония)
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