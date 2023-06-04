«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 4 июня
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Сегодня, 4 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыграно четыре матча четвёртого круга в мужском одиночном разряде.
Расписание седьмого дня «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде
(примерное начало матчей по московскому времени)
12:00. Карен Хачанов (Россия, 11) – Лоренцо Сонего (Италия, 48)
13:30. Новак Джокович (Сербия, 3) — Хуан-Пабло Варильяс (Перу)
15:30. Карлос Алькарас (Испания, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 18)
17:30. Себастьян Офнер (Австрия) — Стефанос Циципас (Греция, 5).
Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет € 49 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который в финале прошлого года обыграл норвежца Каспера Рууда.
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