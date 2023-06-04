Зверев прокомментировал победу над Тиафо в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над американцем Фрэнсисом Тиафо в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5) в пользу немца.
«Рад, что вышел в четвёртый круг и буду выступать на второй неделе турнира. Это, безусловно, отличные новости для меня. Я здесь, чтобы играть в теннис. Конечно, я помню, что произошло в прошлом году. Для меня было волнительно впервые с тех событий выйти на этот корт в матче с Алексом Молчаном, не буду врать. Доволен победой и счастлив, что провёл этот матч», — сказал Зверев на пресс-конференции.
Напомним, в прошлом году Зверев получил травму в полуфинале Открытого чемпионата Франции. В следующем круге нынешнего розыгрыша «Ролан Гаррос» Зверев встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым.
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