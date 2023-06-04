Сколько россиян смогут пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»?

Сегодня, 4 июня, пройдут первые матчи четвёртого круга Открытого чемпионата Франции — 2023.

Четверо российских теннисистов пробились в 1/8 финала турнира. Это Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян. Изначально на «Ролан Гаррос» — 2023 было представлено 18 российских спортсменов. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, Касаткина — с украинкой Элиной Свитолиной, Павлюченкова — с бельгийкой Элисе Мертенс, а Аванесян — с чешкой Каролиной Муховой.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сколько россиян смогут пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже.