Сколько россиян смогут пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»?
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Сегодня, 4 июня, пройдут первые матчи четвёртого круга Открытого чемпионата Франции — 2023.
Четверо российских теннисистов пробились в 1/8 финала турнира. Это Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Элина Аванесян. Изначально на «Ролан Гаррос» — 2023 было представлено 18 российских спортсменов. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Хачанов сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, Касаткина — с украинкой Элиной Свитолиной, Павлюченкова — с бельгийкой Элисе Мертенс, а Аванесян — с чешкой Каролиной Муховой.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: сколько россиян смогут пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»?
Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.
Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже.
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