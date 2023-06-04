Жабер эмоционально отреагировала на то, что на «Ролан Гаррос» сдают билеты на матчи женщин

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер отреагировала на слова журналиста, который сообщил, что на «Ролан Гаррос» было сдано много билетов на женские матчи, так как фанаты рассчитывали, что играть будут мужчины.

«Пришло время изменить это представление, я нахожу, что люди смотрят мало женских матчей, они заранее считают, что это будет паршивая игра. Но это не так, есть много экстраординарных матчей.

Женщины много тренируются, прилагают много усилий, проводят сложнейшие матчи. Я встречала людей, которые говорил: «Ну, женские матчи так себе». Когда я их спрашивала, а смотрели ли они женские матчи, они отвечали отрицательно. Как вы можете судить о женских матчах, не посмотрев их?

Я надеюсь, этот взгляд изменится, потому что мы идём на жертвы, на которые мужчинам в туре идти не приходится. Мы всё должны планировать в нашей профессиональной жизни», — сказала Жабер на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.