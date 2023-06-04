Тиафо: мне нет дела до вылета других игроков из США с «РГ». Теннис — эгоистичный спорт

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о поражении в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 с немцем Александром Зверевым, а также прокомментировал тот факт, что был последним теннисистом из США, покинувшим мужской турнир.
«Так уж вышло, что я играл позже Тейлора Фритца. Мы оба проиграли в третьем круге. Я был последним американцем на турнире? Я не испытываю за это гордости, мне всё равно. Я хочу завоёвывать трофеи. Мне нет дела до других представителей США. Теннис — эгоистичный вид спорта. У меня есть свои цели, как и у Тейлора. И это правильно.
Конечно, я спокойный парень, но какое-то время после поражения мне всё равно больно. Чувствую, что упустил очередную возможность. Это очень неприятно», — сказал Тиафо на пресс-конфренции.
- 4 июня 2023
-
11:12
-
10:48
-
10:47
-
10:19
-
10:10
-
10:10
-
10:02
-
09:00
-
08:00
-
01:35
-
01:30
-
01:21
-
00:55
-
00:38
-
00:00
- 3 июня 2023
-
23:30
-
23:12
-
23:00
-
22:46
-
22:33
-
22:33
-
22:07
-
21:48
-
21:46
-
21:16
-
21:08
-
20:52
-
20:36
-
20:25
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
19:58
-
19:45
-
19:40