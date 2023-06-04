Жабер: другие ТБШ дают женщинам играть в ночные сессии и справляются, «Ролан Гаррос» — нет

Двукратная финалистка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер прокомментировала тот факт, что матч Арины Соболенко со Слоан Стивенс станет первым женским на «Ролан Гаррос» — 2023, который пройдёт в ночную сессию.

«Давно пора включить женский матч в ночную сессию. Странно, что у нас изначально не было и женского, и мужского матча в таких сессиях. На всех остальных турнирах «Большого шлема» женщины играют в ночные сессии. Я играла довольно поздно и в Австралии, и на US Open. Это не обязательно хорошо, но это хотя бы справедливо по отношению к двум полам.

Возможно, им просто следует начинать ночную сессию чуть раньше, чтобы иметь возможность проводить по два матча. Я понимаю, что ситуацию усложняет тот факт, что мужчины играют в пяти сетах, но другие турниры «Большого шлема» же с этим справляются», — сказала Жабер на пресс-конференции после выхода в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.