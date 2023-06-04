Виландер: сейчас Соболенко, несомненно, думает о Свёнтек во время тренировок

Трёхкратный победитель «Ролан Гаррос» бывший шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал победу польки Иги Свёнтек в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с китаянкой Синьюй Ван. Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:0 в пользу Свёнтек.
«Эта победа идеальна для Иги. Она вылетела с турнира в Риме, получила время на отдых и восстановление, а потом вернулась к тренировкам. Ей не нужен был тяжёлый матч, так что лёгкая победа расслабит её и позволит укрепить уверенность в себе. Такие матчи обычно случаются в первом круге, это безжалостно. Ига выкладывалась в каждом моменте встречи, всё имело для неё значение, хотя её турнир, по сути, ещё не начался.
Ига доказывает, что способна доминировать и создать конкуренцию Соболенко, которая сейчас, несомненно, думает о ней во время тренировок. Это позволяет соперницам подстёгивать друг друга и становиться лучше», — приводит слова Виландера Eurosport.
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