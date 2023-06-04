Лоренцо Музетти: Карлос Алькарас является источником вдохновения для всех нас

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти в преддверии встречи с испанцем Карлосом Алькарасом в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023 высказался о сопернике.

«В Карлосе я в первую очередь вижу друга. Он лицо нового поколения теннисистов. Карлос стал первым, кто выиграл турнир «Большого шлема» после «Большой тройки», так что он является источником вдохновения для всех нас. Для меня, Хольгера Руне, Янника Синнера и других молодых игроков», — сказал Музетти на пресс-конференции.

Напомним, в третьем круге Открытого чемпионата Франции — 2023 Алькарас обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова (32-й в рейтинге ATP) со счётом 6:1, 6:4, 6:2. Музетти на этой стадии турнира одержал победу над британцем Кэмероном Норри со счётом 6:1, 6:2, 6:4.