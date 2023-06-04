Карен Хачанов — Лоренцо Сонего: россиянин провалил 1-й сет 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2023, где серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сражается с итальянцем Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира). Его со счётом 6:1 выиграл Музетти.

Стартовая партия продлилась 36 минут. Сонего реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных, Хачанову не удалось заработать ни одного.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Лоренцо Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Хачанова. Карен выигрывал у Лоренцо во втором круге US Open — 2018 и в первом раунде «Мастерса» в Риме в 2019-м. Итальянец победил на грунте чуть раньше, во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло — 2019.