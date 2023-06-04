Карен Хачанов — Лоренцо Сонего: россиянин сравнял счёт матча в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Завершился второй сет матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2023, где серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сражается с итальянцем Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира). Со счётом 6:4 сет забрал Хачанов, тем самым сравняв счёт поединка. Напомним, Карен провалил стартовую партию (1:6).
Отметим, что в начале второй партии Хачанов проигрывал со счётом 1:2 (15-40).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Лоренцо Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.
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Счёт личных встреч теннисистов — 2-1 в пользу Хачанова. Карен выигрывал у Лоренцо во втором круге US Open — 2018 и в первом раунде «Мастерса» в Риме в 2019-м. Итальянец победил на грунте чуть раньше, во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло — 2019.
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