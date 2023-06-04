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Хачанов вызвал врача из-за проблем с пальцами рук по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Хачанов вызвал врача из-за проблем с пальцами рук по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 вызвал на корт врача из-за проблем с пальцами рук. Предположительно, Хачанова беспокоят мозоли.

Врач вышел на корт перед стартом третьей партии. Напомним, Хачанов провалил стартовый сет со счётом 1:6, однако Карену удалось переломить ход встречи и выиграть второй сет со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Лоренцо Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		6 5    
6 		4 6    
             
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Победитель поединка Хачанов — Сонего в четвертьфинале турнира в Париже сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.

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