Хачанов вызвал врача из-за проблем с пальцами рук по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 вызвал на корт врача из-за проблем с пальцами рук. Предположительно, Хачанова беспокоят мозоли.

Врач вышел на корт перед стартом третьей партии. Напомним, Хачанов провалил стартовый сет со счётом 1:6, однако Карену удалось переломить ход встречи и выиграть второй сет со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Лоренцо Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Победитель поединка Хачанов — Сонего в четвертьфинале турнира в Париже сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.