Хачанов вызвал врача из-за проблем с пальцами рук по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов по ходу матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 вызвал на корт врача из-за проблем с пальцами рук. Предположительно, Хачанова беспокоят мозоли.
Врач вышел на корт перед стартом третьей партии. Напомним, Хачанов провалил стартовый сет со счётом 1:6, однако Карену удалось переломить ход встречи и выиграть второй сет со счётом 6:4.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Лоренцо Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
11
Карен Хачанов
К. Хачанов
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|5
|
|4
|6
48
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Победитель поединка Хачанов — Сонего в четвертьфинале турнира в Париже сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.
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