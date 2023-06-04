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Павлюченкова — Мертенс: россиянка на тай-брейке взяла второй сет в матче 1/8 финала «РГ»

Павлюченкова — Мертенс: россиянка на тай-брейке взяла второй сет в матче 1/8 финала «РГ»
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла бельгийскую спортсменку Элисе Мертенс во втором сете матча четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023. Этот сет завершился со счётом 7:6 (7:3) в пользу россиянки.

Второй сет продлился 1 час 16 минут. Победу в прошлом сете одержала Мертенс.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 3
6 		6 3 0
         
Элисе Мертенс
28
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Анастасия Павлюченкова — Элисе Мертенс в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Победительница этого противостояния сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2023 с лучшей в паре Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL).

Напомним, «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция). Действующей победительницей женского турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

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