Боузкова и Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации своих соперниц по 1/8 финала «РГ»

Чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации своих соперниц по 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде – японки Мию Като и индонезийки Алдилы Сутджиади.

Напомним, по ходу второго сета Като попала мячом в болгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный. Действительно, Като посылала мяч не на эмоциях, делала это спокойно. Однако Боузкова и Соррибес-Тормо сначала потребовали вызвать супервайзера, а потом настаивали на дисквалификации соперниц на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. В итоге Като и Сутджиади решили дисквалифицировать.

Попавшая в болгёрл мячом Като покидала корт со слезами на глазах.