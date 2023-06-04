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Боузкова и Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации своих соперниц по 1/8 финала «РГ»

Боузкова и Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации своих соперниц по 1/8 финала «РГ»
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Чешка Мари Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо настояли на дисквалификации своих соперниц по 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде – японки Мию Като и индонезийки Алдилы Сутджиади.

Напомним, по ходу второго сета Като попала мячом в болгёрл, из-за чего та расплакалась. Изначально судья на вышке расценила этот инцидент как случайный. Действительно, Като посылала мяч не на эмоциях, делала это спокойно. Однако Боузкова и Соррибес-Тормо сначала потребовали вызвать супервайзера, а потом настаивали на дисквалификации соперниц на основании того, что удар мяча вызвал у девочки слёзы. В итоге Като и Сутджиади решили дисквалифицировать.

Попавшая в болгёрл мячом Като покидала корт со слезами на глазах.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Мари Боузкова
Чехия
Мари Боузкова
Сара Соррибес-Тормо
Испания
Сара Соррибес-Тормо
М. Боузкова С. Соррибес-Тормо
Окончен
1 : 0
1 2 3
         
7 7 		1  
6 1 		3  
         
Мию Като
Япония
Мию Като
Алдила Сутджиади
Индонезия
Алдила Сутджиади
М. Като А. Сутджиади
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