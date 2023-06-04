Карен Хачанов — Лоренцо Сонего: россиянин на тай-брейке забрал 3-й сет 1/8 финала «РГ»

Завершился третий сет матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2023, где серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сражается с итальянцем Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира). Со счётом 7:6 (9:7) сет выиграл Хачанов. Партия продлилась 1 час и 15 минут.
Таким образом, Хачанов повёл в матче за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (1:6, 6:4, 7:6 (9:7)).
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Лоренцо Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.
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Победитель данного поединка в четвертьфинале турнира в Париже сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49,6 млн. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.
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