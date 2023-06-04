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Карен Хачанов — Лоренцо Сонего: россиянин на тай-брейке забрал 3-й сет 1/8 финала «РГ»

Карен Хачанов — Лоренцо Сонего: россиянин на тай-брейке забрал 3-й сет 1/8 финала «РГ»
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Завершился третий сет матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2023, где серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сражается с итальянцем Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира). Со счётом 7:6 (9:7) сет выиграл Хачанов. Партия продлилась 1 час и 15 минут.

Таким образом, Хачанов повёл в матче за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» (1:6, 6:4, 7:6 (9:7)).

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Лоренцо Сонего в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		6 7 9 2  
6 		4 6 7 0  
             
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего

Победитель данного поединка в четвертьфинале турнира в Париже сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49,6 млн. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.

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