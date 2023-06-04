Новак Джокович в Париже посетил последний для Месси матч «ПСЖ»
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович посетил матч 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Клермон» на домашнем стадионе «Парк де Пренс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Стоит отметить, что этот поединок стал последним для защитника Серхио Рамоса и нападающего Лионеля Месси в составе парижан.
Фото: Aurelien Meunier/Getty Images
Джокович в Париже принимает участие в «Ролан Гаррос» — 2023. Сегодня, 4 июня, Новак сразится с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом (94-я ракетка мира) за выход в четвертьфинал турнира. По ходу соревнований Новак обыграл Александра Ковачевича (США), Мартона Фучовича (Венгрия) и Алехандро Давидович-Фокину (Испания).
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