Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, одолев Лоренцо Сонего

Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023, одолев Лоренцо Сонего
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов пробился в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

В матче 1/8 финала Хачанов (11) со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 обыграл итальянца Лоренцо Сонего. Встреча продлилась 3 часа и 36 минут. Хачанов 12 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. На счету Сонего восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 14.

Хачанов в четвертьфинале турнира в Париже сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем (3), либо с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет € 49,6 млн. Его действующим и 14-кратным чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, отказавшийся защищать прошлогодний титул.

Ролан Гаррос (м). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 12:10 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		6 7 9 6  
6 		4 6 7 1  
             
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023