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Элина Аванесян — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Элина Аванесян — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 4 июня, 134-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян сразится с чешкой Каролиной Муховой (43-я ракетка мира) за дебютный выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023. Поединок поставлен вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся около 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян – Каролина Мухова в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		   
4 		   
         
Элина Аванесян
134
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян

Ранее теннисистки ни разу друг с другом не встречались. Аванесян благодаря успешному выступлению на «Ролан Гаррос» дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.

Отметим, что Аванесян — лишь пятая теннисистка в Открытой эре (с 1968 года), которая вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема», будучи лаки-лузером.

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