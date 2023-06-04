Элина Аванесян — Каролина Мухова: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, 134-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян сразится с чешкой Каролиной Муховой (43-я ракетка мира) за дебютный выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023. Поединок поставлен вторым запуском на корте Сюзанн Ленглен и начнётся около 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян – Каролина Мухова в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Ранее теннисистки ни разу друг с другом не встречались. Аванесян благодаря успешному выступлению на «Ролан Гаррос» дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.

Отметим, что Аванесян — лишь пятая теннисистка в Открытой эре (с 1968 года), которая вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема», будучи лаки-лузером.