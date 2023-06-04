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Павлюченкова — третья теннисистка вне топ-250 рейтинга WTA, пробившаяся в 1/4 финала ТБШ

Павлюченкова — третья теннисистка вне топ-250 рейтинга WTA, пробившаяся в 1/4 финала ТБШ
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова стала третьей спортсменкой, не входящей в топ-250 рейтинга WTA, которая смогла пробиться в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023 россиянка одержала победу над бельгийской спортсменкой Элисе Мертенс. Таким образом, 333-я ракетка мира вышла в 1/4 финала турнира. Прежде подобное достижение удавалось установить лишь швейцарской теннисистке Мартине Хингис и эстонке Кайе Канепи.

В 1/4 финала турнира Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL). «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция). Действующая победительница турнира — первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

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