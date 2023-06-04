Хачанов — о матче с Сонего: после первых полутора сетов думал: «Что я вообще здесь делаю?»

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023. В матче 1/8 финала Хачанов (11) со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 обыграл итальянца Лоренцо Сонего.
«После первых полутора сетов я думал: «Что я вообще здесь делаю?» Он заколачивал отовсюду. Я вроде хорошо начал, но не знал, что мне делать. Оставалось только бороться, искать способ победить. И мне это удалось.
Третий сет был ключевым. Я подавал на партию, проиграл подачу, на тай-брейке уступал 0:4 – как в предыдущем матче. Но в предыдущем матче я его выиграл. И почему бы не попробовать снова?
Да, я очень рад. Я хорошо готов физически и психологически, поэтому мне подходит пятисетовый формат. На обычных турнирах, проиграв полтора сета, ты уже почти идёшь в душ, а здесь ты знаешь, что сопернику ещё нужно выиграть три сета. А это непросто. Поэтому я больше уверен в себе», — сказал Хачанов в интервью на корте.
- 4 июня 2023
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