Дмитриева высказалась о выходе Павлюченковой в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала выход россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023.

«Павлюченкова — молодец! Потрясающе! Конечно, Насте ещё не хватает игровой практики, так как она мало выступала — ещё нет той стабильный игры. Но если сравнивать Павлюченкову с хорошо подготовленной Мертенс, то она действительно игрок, потому что обладает практически всеми вариантами игры.

Матч для Павлюченковой был трудный, потому что Мертенс в хорошей форме. Сначала Анастасия пристреливалась, потом боролась во втором сете и выдержала. В итоге сломала Мертенс. Было небольшое волнение на финише, но в итоге победила. Я очень рада за неё!» — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.