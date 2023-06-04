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Веснина: для меня выход Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос» не стал неожиданностью

Веснина: для меня выход Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос» не стал неожиданностью
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Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выход Карена Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023. В матче 1/8 финала Хачанов (11) со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 обыграл итальянца Лоренцо Сонего.

«Если честно, для меня выход Хачанова в 1/4 «Ролан Гаррос» не стал неожиданностью. Карен должен был обыгрывать Сонего — он это и сделал! Итальянец провёл шикарный матч с Рублёвым, но на вторую игру его не хватило. В первом сете у Хачанова мало что получилось. Но потом он собрался и показал свой лучший теннис!

Карен в очередной раз шикарно проявляет себя на «Большом шлеме». Он умеет играть большие турниры, показывает это каждый раз», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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