Веснина: для меня выход Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос» не стал неожиданностью

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выход Карена Хачанова в четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2023. В матче 1/8 финала Хачанов (11) со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (9:7), 6:1 обыграл итальянца Лоренцо Сонего.
«Если честно, для меня выход Хачанова в 1/4 «Ролан Гаррос» не стал неожиданностью. Карен должен был обыгрывать Сонего — он это и сделал! Итальянец провёл шикарный матч с Рублёвым, но на вторую игру его не хватило. В первом сете у Хачанова мало что получилось. Но потом он собрался и показал свой лучший теннис!
Карен в очередной раз шикарно проявляет себя на «Большом шлеме». Он умеет играть большие турниры, показывает это каждый раз», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 4 июня 2023
-
16:42
-
16:39
-
16:16
-
16:11
-
16:10
-
15:59
-
15:53
-
15:51
-
15:40
-
15:37
-
15:29
-
15:20
-
15:19
-
15:02
-
14:44
-
14:33
-
14:28
-
14:11
-
14:03
-
13:45
-
13:45
-
12:57
-
12:46
-
12:46
-
12:37
-
12:04
-
11:49
-
11:19
-
11:12
-
10:48
-
10:47
-
10:19
-
10:10
-
10:10
-
10:02