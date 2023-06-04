«Таскал итальянца по корту». Дмитриева — о победе Хачанова над Сонего на «Ролан Гаррос»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала победу россиянина Карена Хачанова в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023 с итальянцем Лоренцо Сонего.

«Хачанов в первом сете не вошёл в игру: то ли рано начали, то ли ещё что-то… Было ощущение, что Карен не проснулся. Очень трудно играть с утра. Сонего — боец. Как говорится, есть время поиграть, пока песню не закончил. Он же песни пишет — славный парень.

Хачанов во втором сете вернулся, а в третьем была равная игра, где мы увидели настоящего Карена, который мощно таскал итальянца по корту. Но упустил момент — это обидно. При счёте 5:4 подавал на сет, который потом висел на волоске. Тай-брейк начал не очень хорошо, проигрывал 0:3, но потом включился и выиграл. В четвёртом сете уже не было сомнений в его победе.

Хачанов в хорошем состоянии и форме, но, скорее всего, дальше ему играть с Джоковичем», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.