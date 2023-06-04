Элина Аванесян — Каролина Мухова: россиянка проиграла 1-й сет 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Завершился первый сет матча 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023, где 134-я ракетка мира российская теннисистка Элина Аванесян сражается с чешкой Каролиной Муховой (43-я ракетка мира). Его со счётом 6:4 выиграла Мухова.
Стартовая партия продлилась 39 минут. Аванесян реализовала два брейк-пойнта из двух, а Мухова — три брейк-пойнта из шести заработанных.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Аванесян — Каролина Мухова в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.
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Ранее теннисистки ни разу друг с другом не встречались. Аванесян благодаря успешному выступлению на «Ролан Гаррос» дебютирует в топ-100 рейтинга WTA.
Отметим, что Аванесян — лишь пятая теннисистка в Открытой эре (с 1968 года), которая вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема», будучи лаки-лузером.
- 4 июня 2023
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