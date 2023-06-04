Елена Веснина: Павлюченкова вновь шикарно играет на «Ролан Гаррос». Просто умница!

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина высказалась о победе россиянки Анастасии Павлюченковой в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023 над бельгийкой Элисе Мертенс.

«Павлюченкова — просто умница! Она огромная молодец, вновь шикарно играет на «Ролан Гаррос». Рейтинг не имеет никакого значения, потому что уровень её игры гораздо выше — все это прекрасно понимают. Два года назад она играла в финале «Ролан Гаррос», а с Парижем у неё особенные взаимоотношения. Она всегда хорошо выступала во Франции. Очень рада, что Настя так вовремя нашла свой теннис. Дальше — больше. Продолжаем болеть за неё», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.