Элина Свитолина — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 4 июня, девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина встретится с украинкой Элиной Свитолиной (192-я ракетка мира) в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023. Поединок состоится на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не раньше 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Дарья Касаткина в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Ранее теннисистки шесть раз встречались друг с другом. Победы во всех личных встречах теннисисток одерживала Элина Свитолина.

Напомним, Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующей победительницей женского турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.