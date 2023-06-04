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Элина Свитолина — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Элина Свитолина — Дарья Касаткина: текстовая онлайн-трансляция 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 4 июня, девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина встретится с украинкой Элиной Свитолиной (192-я ракетка мира) в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» — 2023. Поединок состоится на корте Сюзанн Ленглен и начнётся не раньше 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Элина Свитолина — Дарья Касаткина в 1/8 финала «Ролан Гаррос» — 2023.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Ранее теннисистки шесть раз встречались друг с другом. Победы во всех личных встречах теннисисток одерживала Элина Свитолина.

Напомним, Открытый чемпионат Франции — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующей победительницей женского турнира является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.

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