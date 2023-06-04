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Селиваненко заявил, что у Хачанова есть шансы пройти Джоковича в 1/4 «Ролан Гаррос»

Селиваненко заявил, что у Хачанова есть шансы пройти Джоковича в 1/4 «Ролан Гаррос»
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о том, что в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2023 Карен Хачанов может сразиться с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

В данный момент Джокович со счётом 6:3, 5:2 ведёт в матче с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом в 1/8 финала турнира.

«Хачанов пока что достаточно уверенно продвигается по сетке, демонстрируя солидную и надёжную игру. Есть ли шансы пройти Джоковича? У всех, кто доходит до второй недели турнира «Большого шлема», есть шанс победить: независимо от того, с кем предстоит играть дальше. Главное — верить в себя и играть в свой теннис!» — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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