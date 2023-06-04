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Элина Аванесян проиграла чешке Муховой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Элина Аванесян проиграла чешке Муховой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, лаки-лузер Открытого чемпионата Франции Элина Аванесян завершила борьбу на турнире в 1/8 финала: спортсменка в двух сетах проиграла чешке Каролине Муховой, 43-й ракетке мира. Матч завершился со счётом 4:6, 3:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Элина Аванесян во время матча реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила четыре двойные ошибки. На счету Каролины Муховой один выполненный эйс, 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 и одна двойная ошибка.

Чешская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира, где ей предстоит сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Ранее у спортсменок было три личные встречи, в двух из которых — на хардовом Кубке Кремля в 2019 году и на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2021 году — победа осталась за российской теннисисткой.

Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
04 июня 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Каролина Мухова
43
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Элина Аванесян
134
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
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