Элина Аванесян проиграла чешке Муховой в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, лаки-лузер Открытого чемпионата Франции Элина Аванесян завершила борьбу на турнире в 1/8 финала: спортсменка в двух сетах проиграла чешке Каролине Муховой, 43-й ракетке мира. Матч завершился со счётом 4:6, 3:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Элина Аванесян во время матча реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила четыре двойные ошибки. На счету Каролины Муховой один выполненный эйс, 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 и одна двойная ошибка.
Чешская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира, где ей предстоит сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Ранее у спортсменок было три личные встречи, в двух из которых — на хардовом Кубке Кремля в 2019 году и на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2021 году — победа осталась за российской теннисисткой.
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