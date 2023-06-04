Джокович обыграл Варильяса и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сразится с Хачановым

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира серб Новак Джокович вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче четвёртого круга представителя Перу Хуана-Пабло Варильяса (94-й в рейтинге ATP).
Игра завершилась победой сербского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Джокович семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Новак Джокович встретится с Кареном Хачановым.
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
- 4 июня 2023
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