Анастасия Павлюченкова сообщила, что пропустит весь травяной сезон, включая Уимблдон

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, сегодня, 4 июня, вышедшая в четвертьфинал «Ролан Гаррос», сообщила, что может полностью пропустить весь сезон на траве, который стартует после завершения Открытого чемпионата Франции. Спортсменка также сказала, что не выступит в том числе и на Уимблдоне.
По словам россиянки, она уже использовала защищённый рейтинг для участия в двух турнирах «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии и «Ролан Гаррос» в 2023 году, а на момент заявки на Уимблдон Павлюченкова была в районе 400-го места в рейтинге WTA и не могла претендовать на попадание в основную сетку.
Однако после замечания журналистов о возможности получения уайлд-кард на турнир Анастасия Павлюченкова отметила: «Вы серьёзно? После того, что было в прошлом году? А вообще вы правы, я попрошу и дам вам знать на следующей пресс-конференции. Скрестим пальцы», — приводит слова теннисистки «твиттер» Tennis Majors.
- 4 июня 2023
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